Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои* хотел уехать в Сирию
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Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Назримада Лутфуллои* поддерживал радикальные течения ислама, а также он планировал выехать в Сирию, сообщает ТАСС.
В материалах дела уточняется, что террорист придерживается позиции о том, что нужна вооруженная борьба против людей, не разделяющих его религиозные взгляды.
В Сирии мужчина хотел противостоять местным правительственным войскам, а также ВС РФ.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли концертный зал. Завалы на месте трагедии разбирали пять дней. В результате атаки погибли 144 человека.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.
«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.
*внесен в список террористов на территории РФ.