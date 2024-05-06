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Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои* хотел уехать в Сирию

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Назримада Лутфуллои* поддерживал радикальные течения ислама, а также он планировал выехать в Сирию, сообщает ТАСС .

В материалах дела уточняется, что террорист придерживается позиции о том, что нужна вооруженная борьба против людей, не разделяющих его религиозные взгляды.

В Сирии мужчина хотел противостоять местным правительственным войскам, а также ВС РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли концертный зал. Завалы на месте трагедии разбирали пять дней. В результате атаки погибли 144 человека.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

*внесен в список террористов на территории РФ.