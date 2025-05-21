Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Вячеслав Фетисоврассказал о предварительном голосовании «Единой России». По его словам, голосование проводится в электронном формате для обеспечения максимальной прозрачности, передает пресс-служба партии.

Он также отметил, что в 2025 году в Единый день голосования пройдут выборы в городских округах Подольск и Лыткарино, входящих в егоодномандатный избирательный округ.

«Традиционно партия „Единая Россия“ проводит предварительное голосование по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборах. Процедура предварительного голосования давно зарекомендовала себя как эффективный политический инструмент отбора кандидатов для последующего выдвижения их в депутаты разных уровней. Это и поиск новых перспективных политиков, стремящихся менять ситуацию и принести пользу своей стране, региону, малой Родине», — заметил Фетисов.

Он также дополнил, что это и дополнительная возможность для молодых людей проявить себя и сделать свои первые шаги в политической и общественной жизни.

«Знаю на личном опыте, что предварительное голосование — волнительное событие, поэтому хочу пожелать удачи всем кандидатам. Уверен, победу одержат самые достойные, энергичные и неравнодушные люди!», — обратился к участникам ПГ депутат.

С 19 по 25 мая в Московской области проходит предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов для последующего выдвижения на выборы. Принять участие могут совершеннолетние жители Балашихи, Дмитровского округа, Подольска, Шатуры и Электростали. В Лыткарине, Фрязине, Молодежном и Луховицах состоится отдельное голосование с участием выборщиков из числа членов партии, которое начнется 23 мая.

Проголосовать в электронном формате можно на сайте PG.ER.RU до 20:00 25 мая 2025.

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