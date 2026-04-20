Фетишистов сводят с ума россиянки с переломанными руками и ногами

Фетишисты охотятся за контентом с россиянками с аппаратом Илизарова

Фетишисты охотятся за девушками в России с поломанными руками и ногами. В частности, их интересуют те, кто носит аппараты Илизарова, сообщает Ura .

Мужчины просят у россиянок фото со сломанными руками и ногами. Некоторые фетишисты перепродают материалы и зарабатывают на этом деньги.

Об одной такой ситуации рассказала девушка из Нижнего Новгорода. Она попала в ДТП на Бали и сломала ногу.

Кости на ноге зафиксировали на месте с помощью курганского аппарата Илизарова. Потом девушка начала вести блог и рассказывала, как проходит лечение.

Выяснилось, что в России тоже есть приверженцы castfetish (фетиш по отношению к девушкам с гипсом или иными травмами – ред.). Фанаты начали писать девушке и просить фото перелома.

