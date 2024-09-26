Фестиваль устойчивой гастрономии О2 завершается акцией посадки растений

В экоцентре «Красная сосна» национального парка «Лосиный остров» 28 сентября состоится официальное закрытие первого Всероссийского Фестиваля устойчивой гастрономии O2, который проходил в Москве и 7 городах России со 2 по 22 сентября при поддержке СБЕР. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

В рамках мероприятия при поддержке департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы запланирована масштабная акция посадки растений московскими ресторанами — участниками Фестиваля, партнерами Фестиваля, блогерами, журналистами и представителями дружественных компаний, которые разделяют повестку бережного отношения к окружающей среде.

Гостей ждут в экоцентре «Красная сосна». Ведущий — Сергей Иванов подведет итоги Фестиваля, затем участники высадят кустарники, ели и ароматные травы. Для гостей будут организованы угощения и согревающие напитки от команды ресторана северной кухниBjörn, а также экологические мастер-классы и другие активности.

Присоединиться к мероприятию могут и команды других столичных заведений, которые готовы принять участие в мероприятии и провести субботний день с коллегами и единомышленниками за полезными для окружающей среды делами

Начало в 12:00 по адресу: г. Москва, Ярославское ш., ул. 12-я линия Красной сосны, д. 28 (Экоцентр «Красная сосна» в национальном парке «Лосиный остров»).