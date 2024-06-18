Фестиваль туризма для детей провели активисты «Движения Первых» в Видном

Порядка 100 человек приняли участие в первом туристическом фестивале, который провели активисты местного отделения «Движения первых» в Ленинском округе. Мероприятие состоялось в парке «Апаринки» в Видном. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа

«В „Движении Первых“ туристическая деятельность — одно из 12 основных направлений работы. У нас в активе есть ребята, которые серьезно занимаются спортивным туризмом на базе секций, клубов и хотят, чтобы к этому виду досуга приобщилось как можно больше детей и молодежи. Ведь туризм — это не только отдых, но и полноценное направление развития, и очень полезные для жизни навыки», — сказала председатель местного отделения Движения Ксения Жукова.

Она уточнила, что в рамках фестиваля было организовано 6 тематических интерактивных зон: преодоление полосы препятствий, мастер-классы по вязанию туристических узлов и по оказанию первой помощи в условиях природной среды, чтение топографических карт, экспозиция «Туристический быт» и зона «Привал» с музыкальным сопровождением.

«Традиционные походные песни под гитару с радостью слушали и подпевали все гости парка — и дети, и взрослые. Это наш первый опыт проведения подобных фестивалей, и он оказался успешным. Рассчитываем, что фестиваль станет регулярным. Следующее мероприятие проведем уже в учебное время, чтобы как можно больше школьников смогли принять участие», — рассказала Ксения Жукова.

В Ленинском городском округе в «Движении Первых» состоят порядка 1,5 тысяч ребят, и их ряды регулярно пополняются.

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