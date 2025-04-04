Фестиваль театрального искусства «С замиранием сердца» пройдет во Фрязино

С 14 по 18 апреля Дворец культуры «Исток» приглашает жителей и гостей города на открытый фестиваль театрального искусства, посвященный 80-летию Великой Победы. Мероприятие станет важным культурным событием, объединяющим поколения в память о героическом прошлом страны, сообщила пресс-служба администрации городского округа Фрязино.

В программе фестиваля — проникновенные спектакли о войне и Победе, рассказывающие о мужестве, стойкости и силе духа советского народа. Каждый день в 18:00 на сцене Большого зала ДК «Исток» будут представлены постановки, способные тронуть сердца зрителей и напомнить о цене, которую заплатили наши предки за мирное небо над головой.

Вход на все мероприятия свободный, что делает фестиваль доступным для всех желающих. Организаторы приглашают фрязинцев и гостей города посетить спектакли всей семьей, чтобы вместе отдать дань уважения подвигу героев Великой Отечественной войны.

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