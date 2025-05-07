Праздник хоровой музыки «Великой Победе — слава!», посвященный году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, впервые прошел на открытой сцене ступинского Дворца культуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Заместитель главы округа Юлия Калинина поздравила зрителей и участников мероприятия с открытием фестиваля и наступающими праздниками.

«Мы стоим на пороге знаменательного события — празднования Великой Победы. Право открыть калейдоскоп праздничных мероприятий мы передали подрастающему поколению. Первые и самые трогательные мероприятия в этом году проводят школы. Школьники — активные участники сегодняшнего фестиваля хоров. Дети поют песни о войне, песни о Победе. Это замечательно, потому что главное — это сохранение исторической памяти, и этому мы вместе с педагогами, родителями ребят уделяем большое внимание», — сказала Юлия Калинина.

Заместитель главы округа вручила благодарственные письма министерства образования региона руководителям кадетских команд Лицея № 1 и Малинской средней школы за I и III места в первом патриотическом слете «Кадетская доблесть».

На фестивале выступило около 500 юных хористов. В мероприятии приняли участие 17 школ и Михневский детско-юношеский центр.

«Мы возрождаем хоровую культуру в школах. Сегодня в каждой ступинской школе есть хор. Ребята могут показать таланты в рамках фестиваля „Родники культуры“. В связи с праздничной датой — 80-летием Победы — решено провести такое масштабное мероприятие. Еще одна площадка, где школьники могут показать себя», — рассказала начальник отдела дополнительного образования и воспитания администрации округа Вера Калинина.

Поддержать юных музыкантов пришли родственники, друзья и преподаватели, а также жители и гости города.

«Ребята хорошо поют. Здорово, что у нас проводят такие мероприятия. Они полезны для школьников, потому что прививают любовь к правильным песням, и посмотреть выступление детей приятно», — поделилась Наталья Соседова.

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