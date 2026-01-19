Фестиваль «Русский холодец» пройдет 31 января в Павлово-Посадском округе

сегодня в 17:17

Тринадцатый зимний фестиваль «Русский холодец» состоится 31 января в парке «Меленки» Павлово-Посадского округа. Гостей ждут гастрономические конкурсы, чемпионат по поеданию холодца и праздничная программа, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фестиваль «Русский холодец» объединит любителей традиционной кухни и народных развлечений. Участники представят оригинальные рецепты холодца из разных видов мяса, продолжая давние кулинарные традиции.

Одним из центральных событий станет пятый гастрономический чемпионат по поеданию холодца среди мужчин и женщин. Также запланированы турнир по «холодецким шашкам» и конкурсы для детей и взрослых. Гостей ждут анимация, выступления творческих коллективов и ярмарка.

В этом году темой фестиваля выбраны русские пословицы и поговорки. Мероприятие пройдет с 11:00 до 16:00, вход свободный. Подробная афиша размещена на официальной странице фестиваля. Организатор — МУК «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.