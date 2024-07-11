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Фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ» пройдет в округе Пушкинский

Второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ» пройдет в городском округе Пушкинский 8 августа с 12:00 до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница».

Местом проведения станет Центральный парк культуры и отдыха по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, 3А.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Подмосковья и администрации городского округа Пушкинский на средства субсидии из бюджета Московской области на развитие гражданского общества с участием средств Фонда-оператора президентских грантов.

К участию в мероприятии приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках и проживающие в Московской области. Для апробации современных средств передвижения приглашаются также участники подмосковной программы «Активное долголетие». По предварительному согласованию, к участию в мероприятии приглашаются инвалиды-колясочники, гости из регионов России и Республики Беларусь.

В рамках мероприятия запланированы концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка средств реабилитации и множество различных активностей.

Почетными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в результате СВО. Запланирован приезд представителей ряда подмосковных реабилитационных центров.

На стендах организованной выставки технических средств реабилитации инвалидов, производимых и поставляемых российскими компаниями, будет возможность ознакомиться и попробовать новинки реабилитационной индустрии.

В рамках мероприятия планируются встречи с ведущими блогерами инвалидного сообщества и работа «Общественной приемной», которая даст возможность пообщаться с представителями Главного бюро МСЭ по Московской области, Социального фонда России по Москве и Московской области, депутатами Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и Московской областной думы, членами Общественной палаты Российской Федерации и Московской области.

В конце мероприятия пройдет награждение участников дипломами, а победителей в соревнованиях - призами. Планируется также награждение активистов с инвалидностью почетными грамотами от представителей законодательной и исполнительной власти как Московской области, так и Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.