Фестиваль «Папа может!» объединил семьи Дмитровского округа

Будущие родители и семьи с детьми 15 октября приняли участие в фестивале «Папа может!» в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Гости встретились с врачами и освоили навыки ухода за младенцами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел в преддверии Всероссийского дня отца. Его организовали администрация Дмитровского округа, местное отделение партии «Единая Россия» и акушерское отделение Дмитровской больницы.

Специалисты Дмитровского роддома Михаил Цурцумия, Сирануш Эдилян и Оксана Кокорина рассказали о помощи будущим родителям, уходе за малышом и поддержке женщины, ответили на вопросы гостей. Папы пеленали куклу-малыша, вспоминали потешки и колыбельные. Желающие испытали симулятор схваток.

«После испытания на симуляторе схваток начинаешь понимать, как трудно было жене. Сначала кажется, что все легко, но нет», — поделился молодой отец Трифон Попков.

«Участие папы складывается из ежедневных дел: успокоить малыша, дать маме отдохнуть, разобраться вместе в новом для семьи вопросе», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Он добавил, что практика ухода за ребенком и общение с врачами помогают будущим родителям чувствовать себя увереннее и лучше понимать друг друга.

Победители конкурса получили сертификаты в «Детский мир» на 5, 3 и 2 тыс. рублей. Среди участников разыграли сертификаты на сопровождение родов, посещение бассейна, массового катания и театра, а также подарки местных предприятий.

Поддержка доступна и после фестиваля. Сайт проекта «Мама в ресурсе» https://mama.dmitrov-reg.ru/ содержит сведения о медицинской помощи, мерах поддержки и полезных сервисах для семей Дмитровского округа. В чате Дмитровского роддома в МАХ https://max.ru/join/rHo_gCHI7VhDn7_pI9q-2jDb3WH0-3FCNfYmfsa_jXM можно задать вопросы специалистам и пообщаться с другими мамами.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.