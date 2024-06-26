Фестиваль «Папа и сын» стартует на Тверском бульваре в рамках «Лета в Москве»

Уникальный фестиваль «Папа и сын» стартует на Тверском бульваре 26 июня в рамках самого продолжительного в мире проекта «Лето в Москве» при поддержке правительства столицы, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Продлится фестиваль до 30 числа этого же месяца. Гостей ждет зона с гонками на радиоуправляемых машинках, мастерская по созданию транспортных средств из любимых мультфильмов, а также авторские аксессуары из старых часов, механизмов и шестеренок, игрушки из липы и волшебный чемоданчик с героями сказок.

Гостей ждут в будни с 12:00 до 20:00, и в выходные с 12:00 до 21:00.

В «Мастерской кастом-дизайна» посетителям предложат сделать из заготовок авторские игрушки с уникальной росписью и декором. Там же будет работать мастерская по нанесению изображений на футболки, худи и свитшоты.

Несмотря на название фестиваля «Папа и сын», на Тверском бульваре будет открыта и творческая мастерская для девочек, которая посвящена мечтам и красоте лета. Гости научатся визуализировать шаги к мечте и смастерят панно-мотиватор. Также участницы создадут красочный коллаж из вырезанных картинок, ярких фигур и фактурных аппликаций и оформят красивый альбом для песен «Колыбельная для мамы», создадут из ярких бусин летнее ожерелье.

Также всех порадует торговая программа фестиваля. На Тверском бульваре в летних шале можно будет купить игрушки, головоломки, арт-объекты, сладости и другие товары. Любители авторских изделий оценят аксессуары и украшения из старых часов и механизмов, а также коллекционные машинки и оловянные солдатики.

Для детей — деревянные игрушки, раскраски, настольные игры и конструктор, развивающий мелкую моторику. Также на фестивале можно будет приобщиться к фингерборд культуре, научиться пальцевому скейтбордингу и приобрести необходимые аксессуары.

Лакомства также представлены разнообразные: шоколад ручной работы, орехи в карамели, мороженое, японский десерт Моти, сорбеты, замороженные ягоды в шоколаде. Также можно попробовать пончики с кофе и лимонад, чаи с брусникой, манго и маракуйей, малиной и мятой, хычины с начинками, приготовленные на гриле.