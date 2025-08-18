Фестиваль новых медиа стал площадкой для продвижения российских ценностей

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершился второй Фестиваль новых медиа — крупнейшее событие для представителей медиаиндустрии, коммуникаций и PR. Мероприятие собрало 650 участников из регионов России, Бельгии, Беларуси, Абхазии и Казахстана. Приветственные слова в адрес участников направил Президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба организаторов.

Панельные дискуссии и мастер-классы провели лидеры отрасли, медиаменеджеры, политические и культурные деятели, среди которых генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, медиатехнолог Кристина Потупчик, космонавт Олег Кононенко, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничествуМихаил Швыдкой, кинорежиссер Олег Трофим, дизайнер Артемий Лебедев и другие.Одной из ключевых тем дискуссий стало формирование образа будущего в медиа, а также определение места России в будущем.

«Россия не претендует на доминирование в мире. Этим надо гордиться, потому что мир уже другой, и мы стали другими. Нам нужен мир не доминированный, не вертикальный, нам нужен мир сотрудничества и взаимодействия, взаимного развития, а не мир, где каждый выясняет, кто сильнее, кто круче, кто будет диктовать свою волю. Мы готовы договариваться. В этом наше принципиальное отличие, в том числе от американской политики», — отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Среди главных трендов в сфере медиа по итогам Фестиваля эксперты обозначили значительный рост охватов и аудитории отечественных социальных платформ –«Одноклассники», Дзен, Rutube, появление новых инструментов коммуникаций на маркетплейсах и отзовиках, активное продвижение военно-патриотического и документального контента, а также идеи многополярности, объединяющей не только россиян, но и представителей других стран.

«Когда медиа становятся не просто проводником смыслов, а формируют эти смыслы, нарративы, образы и образцы для подражания. Когда они транслируют их в любую точку мира благодаря тому, что новые медиа совершенно не знают границ. Тогда работа в медиа становятся умной силой, которая способна многое изменить. И такой умной силой уже стала работа выпускников „Мастерской новых медиа“ и других участников Фестиваля», — заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

Эксперты и участники затронули вопросы цифровой дипломатии, информационного сопровождения внешней политики России и продвижения российских ценностей. Особое внимание уделялось интеграции нейросетей в работу редакций СМИ и объединению медийщиков в команды для создания новых проектов. Для участников также прошли медиапикник, книжная ярмарка и традиционный забег.