Фестиваль исторического фехтования прошел в парке «Апаринки» Ленинского округа

В Ленинском городском округе в парке «Апаринки» прошел фестиваль исторического фехтования «Броненосец», который собрал множество гостей и участников. В рамках мероприятия были проведены дуэльные номинации по правилам ИСБ России, турниры по стрельбе из традиционного лука и другие активности на свежем воздухе, сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Мероприятие проводилось при поддержке ИСБ России — общероссийской общественной организации, которая занимается развитием уникального вида спорта — исторического средневекового боя.

«Исторический фехтовальный бой — это не только спортивная составляющая, но и возможность погрузиться в отечественную и мировую историю. Фестиваль в парке представил возможность увидеть эти увлекательные поединки в духе средневековья прямо здесь и сейчас. Рады, что смогли создать такое увлекательное событие для всех любителей истории и обожателей спорта», — сказал организатор фестиваля Виктор Боярский.

Уточняется, что на фестивале приветствовались костюмы эпохи средневековья, поэтому все участники смогли полностью погрузиться в атмосферу того времени.

«Сегодня всей семьей посетили этот фестиваль, сын был в восторге. Очень весело и интересно провели время на свежем воздухе. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились чаще», — поделился гость мероприятия.

В пресс-службе напомнили, что на протяжении всего лета в парках подмосковного Ленинского городского округа в рамках проекта губернатора Московской области «Лето в Подмосковье» пройдет порядка 100 крупных мероприятий. Следующий один из крупнейших фестивалей пройдет в Центральном городском парке Видного 29 июня в рамках празднования Дня молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.