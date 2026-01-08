Фестиваль «Хрустальный лед» прошел в Балашихе

Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха прошел в Пестовском парке 6 января, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, члены жюри, фигуристы-любители со всего Подмосковья и жители округа.

В рамках фестиваля прошли выступления фигуристов-любителей, а центральным событием вечера стал ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья». На лед вышли звезды фигурного катания Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Шабалин и другие спортсмены.

«Переполненные трибуны и искренняя поддержка зрителей показывают, насколько людям важно любительское фигурное катание. Эти участники вдохновляют своим желанием и стремлением, и я уверен, что в следующем году фестиваль станет еще масштабнее и объединит еще больше новых героев Подмосковья», — сказал Илья Авербух.

Фестиваль «Хрустальный лед» проводится с 2 по 10 января: в эти дни фигуристы-любители соревнуются за звание лучших. В Балашихе шоу посетили более 2500 тысяч человек. Завершится проект масштабным гала-концертом 17 января в Центральном парке города Пушкино.

«Фестиваль дает любителям редкую возможность выступить в профессиональной атмосфере, получить обратную связь от жюри и почувствовать поддержку тысяч зрителей. У нас нет возрастных ограничений: на лед выходят участники от 10 до почти 70 лет, в том числе дуэты, которые начали кататься всего несколько месяцев назад», — рассказал директор АНО «МосОблПарк» Дмитрий Копосов.

Организатором фестиваля выступает АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.