Фестиваль хоров и вокальных ансамблей «Звонкие голоса» прозвучал в Ступино

В рамках муниципального фестиваля детского и юношеского творчества «Родники культуры» на малой сцене ступинского Дворца культуры прошел фестиваль хоров и вокальных ансамблей «Звонкие голоса». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В творческом состязании приняли участие учащиеся школ округа и учреждений дополнительного образования.

В честь Года защитника Отечества хоровые коллективы и ансамбли исполнили патриотические произведения.

«Мы учим ребят прекрасному, прививаем любовь к искусству, творчеству. Помогает детям развивать в себе чувство гордости за Родину и культурное наследие страны. Перед педагогами стоит трудная задача — воспитать достойное поколение, смену, которой мы будем гордиться. В честь Года защитника Отечества ребята исполнят одно произведение патриотической тематики, второе — на выбор детей и преподавателя», — рассказала Юлия Трюшникова, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, отделения «Семеновский центр эстетического воспитания детей».

Компетентное жюри, в состав которого вошли руководители хоровых коллективов, вокалисты и представители управления образования, оценило мастерство конкурсантов в различных возрастных категориях и номинациях.

По словам руководителей творческих коллективов, ребята легки на подъем — дети и подростки с удовольствием учат и патриотические, и лирические, и народные произведения. Многие из участников не раз завоевывали призовые места в различных конкурсах и фестивалях.

«Сегодня мы исполним песни „Алеша“ Эдуарда Колмановского и „Прекрасное далеко“ Евгения Крылатова. Я четыре года пою сольно и в хоре, занимаюсь по классу фортепиано. Мне нравится музыка, я не боюсь сцены и готов выступать с сольной программой», — поделился ученик 6 класса Михневской школы Павел Толмачев.

«Родники культуры» — ежегодный фестиваль, направленный на раскрытие талантов учащихся образовательных организаций с 1 по 11 класс.

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