Фестиваль «Гуслицкий хмель» состоялся в Орехово-Зуевском округе

«Гуслицкий хмель» — вот что объединило в деревне Степановке сотни людей. Традиционный душевный фестиваль прошел 30 августа в 8 раз, сообщила пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуевский.

Каждый нашел развлечение по душе: мастер-классы, старинные забавы, уникальные изделия на ярмарке и вкуснейшие фермерские угощения. Ну и куда без зажигательной «Степановской кадрили»!

Самые романтичные заключили «Хмельной брак» и получили памятные сертификаты.

Помимо этого на фестивале была съемочная команда, которая работает над фильмом «Гуслицы. Край души». В прокат кино должно выйти в марте 2026 года. Участие в фестивале также приняли председатель Совета депутатов округа Александр Бабаев и заместитель главы округа Данила Просвиров.

«Выставка с изделиями от талантливых ремесленников, мастер-классы, старинные забавы, фермерские продукты. Но, самое главное, атмосфера: праздничная и по-домашнему уютная, „своя“. Понимаю, почему фестиваль с нетерпением ждут, почему поучаствовать в нём приезжают не только жители нашего округа, но и наши соседи, гости из Москвы и Владимира», — отметил председатель Совета депутатов Орехово-Зуевского округа Александр Бабаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.