Фестиваль «Город танцует в парках» второй раз пройдет в Ленинском округе

Один из этапов второго сезона подмосковного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдет 2 июня в Видном. Площадкой его проведения станет парк «Апаринки», сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Это яркий, масштабный проект, который традиционно вызывает живой интерес жителей. Лучшие коллективы нашего округа поборются за выход в финал фестиваля, а после этого зрителей порадуют выступления профессиональных танцоров и мастер-класс под руководством лучших хореографов страны», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

Он также отметил, что мероприятие проводится второй год подряд в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» при поддержке правительства Московской области. Благодаря этому зрители могут совершенно бесплатно насладиться качественным зажигательным шоу.

Художественным руководителем и председателем жюри фестиваля является заслуженный артист России Егор Дружинин. Также в жюри — популярные танцовщики и хореографы Александр Могилёв, Вова Гудым и Виталий Уливанов. Хедлайнерами концертной программы станут участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ, ведущими мероприятия — актеры Михаил Башкатов и Анжелика Каширина.

Фестиваль «Город танцует в парках» продлится с мая по сентябрь текущего года и охватит 30 подмосковных парков. В них выступят танцевальные команды из 55 муниципалитетов региона, прошедшие предварительный дистанционный отбор.

В пресс-службе добавили, что в 2023 году в фестивале приняли участие 8 творческих коллективов Ленинского городского округа, победу одержали девушки из театра современного танца «Шаги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.