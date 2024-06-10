Фестиваль «Город танцует в парках» состоится в Долгопрудном 16 июня

В Долгопрудном в парке между ул. имени Академика Лаврентьева и ул. Спортивная (Центральный) 16 июня в 11:00 состоится второй сезон Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лучшие команды из городского округа будут бороться за звание финалиста. После их выступлений пройдет концертная программа в исполнении танцоров-участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ и мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России.

Члены жюри: Егор Дружинин, Александр Могилев, Вова Гудым, Виталий Уливанов — хореограф, танцовщик, победитель четвертого сезона проекта «Танцы» на ТНТ.

Вход свободный.

Подробная информация на сайте и в группе фестиваля ВКонтакте.

Организатор фестиваля — АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Партнер мероприятия — HiFi-стриминг «Звук», информационный партнер — федеральный портал о танцах Dance.ru.

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