Фестиваль автозвука «Гагарин Фест» состоится в Подмосковье 12 июня

В День России, 12 июня, третий год подряд состоится фестиваль автозвука «Гагарин Фест» на аэродроме Мячково Раменского округа, сообщает пресс-служба организаторов.

Компания «Урал», специализирующаяся на акустических системах, проведет фестиваль, на котором ежегодно устанавливается новый рекорд России по количеству автомобилей, одновременно воспроизводящих гимн России в исполнении группы «Любэ». Кроме того, в этом году планируется побить мировой рекорд по звуковому давлению, который был установлен командой американских спортсменов.

Цель мероприятия — привлечение молодежи к изучению технических наук и применению своих знаний в практической деятельности, укрепление патриотических настроений в обществе.

Также в его задачу входит поддержка участников СВО. В рамках мероприятия планируется организация экскурсионного дня для раненых бойцов, передвигающихся на инвалидных колясках, посещение ими главных достопримечательностей Москвы и фестиваля «Гагарин Фест», вручение памятных подарков.

В прошлом году 25 воинов, проходящих лечение в госпитале им. Бурденко, приняли участие в фестивале и совершили обзорную экскурсию по Москве. Эта акция получила широкую поддержку общественности.

Более подробно ознакомиться с информацией о мероприятии можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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