Фермеры Подмосковья подготовили праздничные мероприятия для всех желающих

В разгаре последнего месяца лета жители и гости Подмосковья могут отдохнуть от городской суеты, отправляясь на фермы и в сельские усадьбы региона. Более 250 объектов агротуризма предлагают гостям не только прогулки на природе, но и полноценное погружение в жизнь современного фермера. Гостей ждут интерактивные программы, мастер-классы и дегустации экологически чистых продуктов, созревших в разгар сезона, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Для тех, кто хочет узнать все секреты сыроварения, открывает свои двери знаменитая сыроварня Олега Сироты. Здесь гости могут не только продегустировать всемирно известные сыры, но и лично поучаствовать в жизни фермы: покормить животных, помочь выпоить козлят и даже собрать свежие яйца в курятнике. Погрузиться в мир козоводства приглашает экоферма «Былинкино» в Луховицах. Экскурсия здесь – это уникальный шанс узнать повадки животных, понять, чем полезно козье молоко, и обязательно его попробовать. А в хозяйстве «Свободный труд» раскрывают искусство создания органических сыров по традиционным технологиям – от дойки до созревания продукта в специальных сырных пещерах.

Ведомство поддерживает развитие агротуризма в регионе. Это отличный формат для семейного отдыха в конце лета. Посещая хозяйства, горожане могут своими глазами увидеть, какой труд стоит за каждой бутылкой молока и головкой сыра, и по-настоящему оценить работу подмосковных фермеров.

Полный список объектов агротуризма доступен на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.