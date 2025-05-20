Фермеры Коломны высадили на поля семена салатного цикория

Фермеры городского округа Коломна уже сейчас заложили основу урожая 2026 года, высадив в открытый грунт семена экзотического пока для России овоща — салатного цикория. Производством редкой культуры занимаются владельцы проекта «Эколомна» Виктор Рымов и Николя Буассе, выбравшие для реализации своей идеи село Горы вблизи города Озеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Виктор Рымов рассказал, что свежий французский эндивий — так еще называют салатный цикорий — от местного производителя сейчас доступен в торговых точках благодаря семенам, высаженным годом ранее. А фермеры уже активно готовятся к следующему сезону, начав новую посадку семян цикория в полях городского округа Коломна.

Осенью планируется собрать урожай корнеплодов, которые сразу же будут помещены в специальные холодные хранилища, где останутся до весны. После этого корневища подвергнут искусственной активации роста листьев в абсолютно темных помещениях: выгонка зелени в отсутствие света позволяет сохранить деликатесную структуру и уникальный вкус продукта.

«Эколомна» также занимается выращиванием других необычных для российских аграриев овощных культур — это, например, зеленая и фиолетовая спаржа, спаржевая брокколи, мини цветная капуста и спаржевая фасоль. Спрос на продукцию высокий, так, спаржу закупают более сотни столичных и подмосковных ресторанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.