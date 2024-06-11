Фермерские хозяйство Подмосковья получило более 6 га на развитие

КФХ «Голицинские конюшни» в с. Лучинское городского округа Истра получило на 5 лет в аренду два земельных участка общей площадью 6,7 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«КФХ занимается разведением племенных лошадей и пони, выращивает кормовые сельхозкультуры и плодовые деревья, в планах разводить и домашнюю птицу. В прошлом году фермерское хозяйство получило в аренду по госпрограмме 5 гектаров, сейчас для расширения сельхоздеятельности и строительства конюшни — более 6 гектаров областной земли», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Получить земельный участок, находящийся в государственной собственности, без торгов под сельскохозяйственное производство в Подмосковье фермеры и крестьянские (фермерские) хозяйства могут на региональном портале госуслуг, воспользовавшись услугой по предоставлению земельного участка в аренду или собственность без проведения торгов по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.