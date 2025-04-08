Фермерам Подмосковья доступны 6 обучающих курсов в области животноводства

В целях повышения квалификации кадров, занятых в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе, во II квартале аграриям и фермерам Подмосковья доступны курсы по 6 профессиональным программам. Обучение проводит ФГБОУ «Российская академия менеджмента и аналитики в животноводстве». Предусмотрен как очный, так и дистанционный формат, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

С 10 по 11 апреля состоится дистанционное обучение по программе «Требования к видам племенных хозяйств», в ходе которого слушателям расскажут об основных нормах законодательства в отрасли. Также с 14 по 16 мая в онлайн формате пройдет курс «Основы нормированного кормления сельскохозяйственных животных», где разберут особенности их физиологического состояния и продуктивности. С 19 по 23 мая будет организовано очное обучение «Методы оценки экстерьера молочного скота» с посещением хозяйств Подмосковья, где участники изучат основы селекции, практические навыки оценки коров по типу их телосложения, проведут анализ полученных данных.

Кроме этого, с 26 по 30 мая частично дистанционно состоится обучение «Современные технологии заготовки, хранения, оценки и использования кормов», а также со 2 по 6 июня — очный курс «Искусственное осеменение крупного рогатого скота с основами ультразвуковой диагностики», в течение которого практические занятия будут организованы на базе предприятий Московской области. В планах по мере формирования группы провести обучение по программе «Применение информационных технологий в селекционно-племенной работе — ИАС „СЕЛЭКС. Молочный скот“ (новые возможности)», практика также предусмотрена в региональных хозяйствах.

Завершив обучение, слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Подробная информация по программам представлена на официальном сайте. Контактная информация: 8 (496) 767-68-38, 8 (980) 530-47-63, 8 (496) 767-68-38, 8 (910) 421-14-30, электронная почта: info@ramj.ru

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.