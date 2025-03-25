Фермерам Подмосковья доступен курс повышения квалификации по использованию земель

Фермеры и аграрии Подмосковья могут получить дополнительное профессиональное образование на базе ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» по программе повышения квалификации «Основы эффективного использования земельных ресурсов в фермерском хозяйстве». Онлайн курс продолжительностью 72 академических часа начнется с 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках занятий слушатели научатся разрабатывать системы агротехнических и других способов сохранения плодородия почв, получат знания, как более эффективно использовать земли сельскохозяйственного назначения в условиях К (Ф)Х, подробно ознакомятся с преимуществами ресурсосберегающих технологий обработки почв и другое. Зарегистрированные фермеры, руководители и сотрудники органов управления организаций АПК обучаются на бесплатной основе.

Подробная инструкция, как подать заявку на обучение и какие документы потребуются для заполнения формы, представлены на сайте. По окончании программы слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.