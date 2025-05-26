Ферма в Чехове производит мороженое из овечьего молока

Овечье молоко — питательный и полезный продукт, превосходящий коровье по содержанию белка, кальция и витаминов. Оно легко усваивается, реже вызывает аллергию и особенно полезно для детей и людей с ослабленным иммунитетом. В его составе — аминокислоты, цинк, магний и витамины группы В, которые укрепляют кости, улучшают состояние кожи и поддерживают нервную систему. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Из овечьего молока производят сыры, готовят творог, йогурты, напитки — катык и айран, а также другую продукцию. На ферме «Черный лис» в муниципальном округе Чехов выпускают мороженое из молока овец, проживающих на ферме. В отличие от коровьего оно получается особенно нежным, поскольку молоко обладает высокой жирностью — 6-8%. Помимо этого, здесь готовят сыры разных сортов, включая фету классическую и с ароматными травами, халлуми для жарки, альпийский твердый годовалый с кристаллами кальция и клюквой, качотту с пажитником и перцем чили, а также другие сорта.

Уточнить подробную информацию о работе фермы, заказе продукции и ассортименте можно в телеграмм канале хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.