Фенек Зорро вновь выиграл голосование в Тульском экзотариуме

Посетители экзотариума на улице Октябрьской в Туле снова выбрали фенека Зорро самым популярным питомцем, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

Пресс-служба экзотариума подвела итоги голосования. Организаторы отметили, что у трех лидеров есть черты, вызывающие умиление: большие глаза, крупные уши или округлые формы тела.

Такой эффект объясняет концепция «киндхенсхемы» австрийского этолога Конрада Лоренца. Он описал физические признаки, которые делают существо визуально милым и вызывают у взрослых желание заботиться о нем и защищать. Этот механизм мог повлиять на выбор посетителей.

Ранее Зорро набрал 57% голосов и обогнал макака Министра. Фенек живет в экспозиции больше 10 лет, хотя в дикой природе эти животные живут всего пять.

Фенеки — самые маленькие представители семейства псовых. Эти пустынные лисицы ведут сумеречный образ жизни, а пики активности приходятся на рассвет и закат. Огромные уши помогают им слышать добычу и регулировать температуру тела: в жару сосуды у поверхности кожи расширяются, а воздух охлаждает проходящую через них кровь.

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