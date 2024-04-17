Феминистку Маршенкулову объявили в розыск за публичные оправдания терроризма
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Известную феминистку Залину Маршенкулову объявили в розыск в РФ. Блогера обвиняют в публичных оправданиях терроризма, сообщает Mash.
В своем Telegram-канале Маршенкулова публиковала посты, которые оправдывают убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина).
В отношении Маршенкуловой возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). 11 апреля в квартире феминистки в столичном районе Вешняки прошел обыск. Девушке грозит штраф в размере до 1 млн рублей или до 7 лет тюремного заключения.
Феминистка Маршенкулова получила известность благодаря участию в рекламе бренда спортивной одежды Reebok, в которой она призывала «перейти с иглы мужского одобрения на мужское лицо».
Ранее в Петербурге задержали общественника и советского диссидента Александра Скобова*. Его подозревают в оправдании терроризма.
* Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.