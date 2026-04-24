Фелинолог Макарова объяснила, как защитить кошек от падения из окон

С приходом тепла участились случаи падения кошек из окон. Руководитель Московского городского клуба любителей кошек Людмила Макарова объяснила, почему питомцы тянутся к высоте и как снизить риск травм, сообщает Общественная Служба Новостей .

Весной и летом кошки чаще оказываются у открытых окон и балконов. По словам специалиста, это связано с природными инстинктами, а не с поведением домашнего питомца.

«Нужно понять одно: это заложенная в них природой функция. Это мы смотрим на них как на домашних питомцев, а кот на самом деле — это хищник и охотник. Сидя на высокой позиции, животное имеет хороший обзор, ему так проще отслеживать потенциальную жертву. В то же время не стоит забывать, что кошачьи также следят, чтобы их не слопали. А с высоты проще заметить приближение какой-либо опасности в виде, скажем, собаки или иного крупного животного», — продолжила специалист.

Макарова отметила, что защитные сетки и системы «антикошка» не отучат животное сидеть у окна.

«Вам не побороть природу. Да, сетка защитит от падения. Но вам придется ее менять очень часто», — сказала эксперт.

При этом кошки не всегда погибают при падении. Они обладают развитым вестибулярным аппаратом и чаще приземляются на лапы, особенно если высота небольшая. Падение на кусты или деревья повышает шансы на спасение, тогда как удар об асфальт может стать фатальным.

