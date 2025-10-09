Фельдшер Раменской подстанции Валентин Ковалев стал звездой российского кино

Валентин Ковалев, который работает фельдшером на подстанции скорой медицинской помощи в Раменском, одержал победу на кинофестивале «КиноМеч». Фильм «Земля Викингов» с участием раменского медика в одной из главных ролей получил сразу четыре престижные награды.

Картина завоевала Большой Гран-при фестиваля, а также три специальные награды: за лучшую мужскую роль, лучший монтаж и лучшую озвучку. Валентин Ковалев совмещает медицинскую деятельность с актерской работой и преподаванием актерского мастерства.

По словам актера, конкуренция на фестивале была очень высокой. «Два фильма от московской мастерской с захватывающим сюжетом и отличной фехтовально-боевой хореографией были сильнее нас в некоторых аспектах. Но мы победили благодаря оригинальному сюжету, объему работы и масштабности истории», — поделился впечатлениями Валентин Ковалев.

Успех раменского фельдшера демонстрирует, как местные жители успешно реализуют себя в различных сферах деятельности, сочетая основную профессию с творческими увлечениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.