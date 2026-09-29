Фейковый домовой чат: аферисты украли более 14 млн руб у пенсионерки из Москвы

Телефонные мошенники развели столичную пенсионерку более чем на 14 млн рублей. Женщину добавили в фейковый домовой чат, взломали аккаунт на «Госуслугах» и угрожали отобрать имущество, если она не станет сотрудничать «со следствием», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Сын пенсионерки рассказал, что утром 9 сентября 68-летнюю Елену (имя изменено) пригласили в Telegram-чат от имени компании «Энергосбыт Плюс», которая обслуживает ее дом. Участникам чата сообщили о перерасчете коммунальных платежей и предложили подтвердить свои данные через бота, якобы с портала «Госуслуги». Нужно было отправить номер телефона и код из СМС. Позже выяснилось, что все 8 участников чата были аккаунтами мошенников, которые притворялись соседями Елены.

После того как женщина отправила код, мошенники получили доступ к ее аккаунту на «Госуслугах» и загрузили поддельную доверенность, которая давала им право распоряжаться ее недвижимостью. Вскоре Елену начали оскорблять в чате управляющей компании, угрожая оставить без денег. Одновременно ей пришло сообщение от бота, что в ее аккаунт на «Госуслугах» вошли из украинского Днепропетровска. В сообщении был указан номер «горячей линии», где Елене сообщили, что с ней свяжется «эксперт федерального казначейства».

Мужчина, представившийся «советником юстиции Олегом Панфиловым», убедил женщину купить новую сим-карту, телефон и установить мессенджер imo. В этом мессенджере мошенники несколько дней рассказывали жертве, что кто-то пытается положить деньги на ее счет через банкомат. Они утверждали, что средства связаны с «террористической деятельностью», а некая гражданка Украины пытается взять на нее кредит.

В итоге женщину убедили передать аферистам все деньги с банковских счетов для их сохранности и не рассказывать об этом своим близким.

14 сентября Елена сняла со счета 14,7 млн рублей и отдала неизвестной женщине. На следующий день мошенник, называвший себя налоговым инспектором, требовал от пенсионерки еще 1,5 млн рублей в качестве налога. Но Елена рассказала обо всем сыну, и они написали заявление в полицию. Позднее выяснилось, что женщина-курьер тоже стала жертвой мошенников, которые убедили ее «работать на спецслужбы». Возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.