Фейковая рассылка: россиян приглашают на «презентацию книги Маргариты Симоньян»

Симоньян предупредила о фейковых приглашениях на презентацию ее «книги»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила о распространении фейковых приглашений на презентацию несуществующей книги, якобы написанной ею об умершем супруге Тигране Кеосаяне.

«Хозлы рассылают приглашения на презентацию якобы моей книги о Тигране. Пишут на электронную почту от имени Марины Юденич. Это, конечно же, фейк», — написала она в своем Telegram-канале.

Симоньян сообщила, что вопросом уже занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Известный телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян умер 26 сентября после продолжительной комы. Ему было 59 лет.

