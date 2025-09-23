«Фейк-босс»: российским студентам рассказали, как уберечься от мошенников

сегодня в 14:09

Менеджер образовательного проекта Servicepipe Иван Горячев заявил, что в России распространилась очередная схема мошенничества при помощи «фейк-босс» и имитации DDoS-атак, она затрагивает студентов, сообщает RT .

«Суть схемы „фейк-босс“ обычно заключается в создании мошенниками фальшивых аккаунтов в мессенджерах, которые выглядят как аккаунты представителей руководства вуза (ректор, декан). Обычно они требуют от студентов перевода денег или предоставления конфиденциальной информации», — сказал эксперт.

По его словам, симуляция DDoS-атаки, как он пояснил, порождает ложное представление о критических сбоях в работе ключевых служб.

Киберспециалист отметил, что учащиеся нередко становятся жертвами обмана, поскольку доверяют «представителям власти» и поддаются чувству срочности.

Кроме того, злоумышленники способны злоупотреблять названиями государственных структур (таких, как ФСБ или МВД), чтобы усиливать давление.

Горячев подчеркнул, что администрация университета никогда не инициирует персональные переписки и не проводит разбирательства с отдельными учащимися через мессенджеры.

