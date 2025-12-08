Федерация по авиамодельному спорту и Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве

Химкинская спортивная федерация «Дрон», специализирующаяся на беспилотниках, и Ассоциация ветеранов специальной военной операции Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Суть соглашения заключается в тесном сотрудничестве Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья и Федерации по авиамодельному спорту городского округа Химки „Дрон“. Свой опыт и мастерство парни, вернувшиеся с фронта, будут передавать молодым спортсменам. Кроме того, на базе Федерации будет создана первая в Московской области инженерно-спортивная команда из числа ветеранов СВО. Планы на совместную деятельность и участие команды в соревнованиях следующего года, уже намечены», — рассказала Елена Землякова.

Свои подписи в документе поставили Кирилл Лосунчуков, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области и руководитель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья, и Анатолий Корнилов, руководитель Федерации по авиамодельному спорту городского округа Химки «Дрон».

Подписание соглашения о сотрудничестве стало возможным при поддержке Совета депутатов Химок и лично председателя Сергея Малиновского. Он принял участие в церемонии подписания соглашения вместе с Александром Александровым, руководителем Химкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО, ветераном боевых действий, Аллой Довгань, руководителем проектов АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области», участниками специальной военной операции и руководством Дома юных техников «Интеграл» имени академика П. Д. Грушина.

«Подписанное соглашение создает дополнительные условия для развития инженерно-технического направления в округе. Вовлечение ветеранов в работу с молодежью, развитие технического творчества и спорта позволит усилить практическую подготовку и расширит образовательные возможности „Интеграла“. Мы рассчитываем, что совместная деятельность будет системной и даст устойчивый результат для городского округа», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.