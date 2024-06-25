Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства стартует 26 июня в Подмосковье

В Подмосковье 26 июня в 10:00 начнет работать онлайн-площадка федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

27 крупных работодателей региона в режиме онлайн расскажут о своих вакансиях! Среди предприятий, которые ищут себе работников ПАО «РКК «Энергия», ООО «Ратеп-Инновация», ООО «Резерв», ООО «ОЛТЭКС», ОАО «Электростальский химико-механический завод», АО ОКБ «Аэрокосмические системы», АОО «Метровагонмаш» и другие.

В 13:45 для всех онлайн-участников начнется тренинг «Индивидуальный план развития как инструмент продвижения по карьерной лестнице» от профессионального коуча Оксаны Козловой.

Подключиться к онлайн-площадке Всероссийской ярмарки трудоустройства можно по ссылке.

Подробнее о местах проведения Всероссийской ярмарки трудоустройства смотрите в социальных сетях центра занятости: Телеграмм и Вконтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.