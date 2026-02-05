Вывезший файлы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна из Соединенных Штатов россиянин Джон Дуган заявил в разговоре с kp.ru , что ряд структур был в курсе о происходящем. Однако силовики не стали вмешиваться.

Верхушка Федерального бюро расследований, по словам Дугана, знала о действиях Эпштейна. ФБР не вмешивалось, чтобы защитить секреты.

«Они знали о проделках Эпштейна давно. У них была вся информация еще с 2004-2005 годов», — сказал Дуган.

ФБР, предположительно, не вмешались, поскольку «шантажируют людей». До этого Дуган говорил, что в начале двухтысячных окружной суд штата и офис прокурора якобы способствовали Эпштейну, когда не хотели его задерживать.

Кто именно оказывал давление на те структуры, россиянин не знал. Однако, теперь считает, что верхушка ФБР играла важную роль в замедлении расследования.

Эпштейн — американский финансист и мультимиллионер. Его обвинили в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Он привлекал школьниц для утех и организовывал развлечения для высокопоставленных лиц с секс-рабынями.

В недавно опубликованном архиве оказалось более трех млн файлов. В них есть разные темы, среди которых выбор моделей из РФ и даже поедание младенцев. Эпштейн умер 10 августа 2019 года в Метрополитенском исправительном центре в Нью-Йорке.

