Fashion-маркет будет работать для гостей летнего фестиваля в центре Москвы

Любителей оригинальных аксессуаров и лучшей отечественной косметики, модниц и модников приглашают с 5 по 9 июня на Тверскую площадь и Тверской бульвар, где в рамках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» открыт fashion-маркет, сообщает пресс-служба городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Fashion-маркет объединяет лучшие уходовые бренды РФ, создателей эксклюзивной бижутерии, стильных аксессуаров и иных предметов, входящих в модный и трендовый гардероб.

В маркетах принимают участие уже известные марки, а также те, кто только начинает свой путь в индустрии. Такие ярмарки проходят в открытом пространстве большой концентрации. Там приятно не только покупать, но и вдохновляться атмосферой моды.

На Тверской площади можно приобрести проверенную уходовую и высококачественную декоративную косметику лучших марок для разной кожи. Также там можно найти оригинальные аксессуары, сумочки, крафтовые украшения, нежные и яркие букеты. Свою продукцию привезли порядка 30 российских производителей.

На Тверском бульваре можно увидеть сумочки, шляпки и заколки, браслеты, броши, серьги, подвески и многое другое.