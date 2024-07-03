Фасад в Химках обрушился, предварительно, из-за некачественной облицовки
Обвал фасада торгового объекта в Химках предварительно связано с некачественным выполнением облицовки, сообщил РИАМО источник, знакомый с ситуацией.
«Это фасад торгового объекта. Предварительно, обрушение связано с некачественным выполнением облицовки. Обстоятельства выясняются», – сказал источник.
Ранее стало известно, что в Химках на улице Бабакина по неизвестным причинам фасад магазина с облицовкой обвалился прямо на стоящие рядом припаркованные автомобили.