Фасад в Химках обрушился, предварительно, из-за некачественной облицовки

Обвал фасада торгового объекта в Химках предварительно связано с некачественным выполнением облицовки, сообщил РИАМО источник, знакомый с ситуацией.

«Это фасад торгового объекта. Предварительно, обрушение связано с некачественным выполнением облицовки. Обстоятельства выясняются», – сказал источник.

Ранее стало известно, что в Химках на улице Бабакина по неизвестным причинам фасад магазина с облицовкой обвалился прямо на стоящие рядом припаркованные автомобили.