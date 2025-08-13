Фасад кинотеатра «Амигос» в Озерах вскоре приобретет новый облик

На улице Ленина в Озерах продолжаются работы по обновлению внешнего облика городского кинотеатра «Амигос». Специалисты ведут монтаж вентилируемой и при этом теплосберегающей обшивки фасада и проводят замену окон, благодаря чему здание вскоре приобретет современный вид. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Коломна.

После завершения работ кинотеатр обещает стать еще привлекательнее для озерчан и гостей города, превратившись в популярное место отдыха и развлечений молодежи. Обновление внешнего облика кинотеатра должно положительно сказаться и на посещаемости заведения.

Город Озеры отметит свой столетний юбилей уже в эти выходные. К круглой дате преображаются многие городские объекты.

Так, масштабное обновление идет в новой зоне отдыха у карьера «Западный», завершаются масштабные работы по ремонту покрытия на улично-дорожной сети общей площадью свыше 16 тыс. кв. м, а в День города будет заложен первый камень в строительство нового детского сада.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.