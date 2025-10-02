Фармпредприятие из Сергиева Посада начало сотрудничать с Минобороны РФ

Фармпредприятие «В-Мин» в Сергиевом Посаде уверенно выходит на новый уровень развития благодаря активной работе над инновациями и поддержке местных властей. Несмотря на некоторые трудности с оформлением субсидий из регионального бюджета, завод продолжает расти и развиваться. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие успешно перешло на производство востребованных препаратов и начало сотрудничество с Минобороны. Однако перед ним встали административные препятствия. Олег Гаджиев, депутат Мособлдумы, президент местной торгово-промышленной палаты, и депутат окружного Совета Татьяна Ильина пообщались с руководством предприятия и обсудили несколько вопросов. Первый — согласование документов для расширения территорий под новые цеха. Решение находится на финишной прямой.

Второй — кадровый ресурс и участие в региональных программах поддержки. После пандемии коронавируса и начала СВО произошел отток сотрудников. При этом фармпроизводитель получил субсидию на трудоустройство определенного количества специалистов. Часть ее в региональном правительстве требуют вернуть. В Торгово-промышленной палате попытаются помочь предприятию.

Особое внимание уделяется социальной ответственности. В ходе встречи руководство предприятия «В-Мин» также выразило готовность трудоустроить участников СВО, в том числе имеющих ограничения по состоянию здоровья. Это подчеркивает стремление руководства создать комфортные условия труда и поддержать ветеранов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.