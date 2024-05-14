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Фальков: с 2025 года в России не будет понятия «бакалавр»

И.о. министра науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что со следующего года в стране не будет понятия «бакалавр», будет высшее и высшее специализированное образование. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию единогласно поддержал кандидатуру Фалькова на пост министра науки и высшего образования России.

Он отметил, что с 2025 года в РФ будет внедрена новая система высшего образования.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия „бакалавр“», — сказал и. о. министра.