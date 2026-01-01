На опубликованных кадрах видно, как в линию выстроились десятки молодых людей, в руках у которых горят красные факелы.

Идеолог украинских националистов Степан Бандера родился 117 лет назад. В годы Великой Отечественной войны он работал на нацистскую Германию и с 1941 по 1959 годы руководил «Организацией украинских националистов»*.

Кроме того, «Украинская повстанческая армия»**, которая являлась боевым крылом организации Бандеры, участвовала в этнических чистках, в частности, против поляков на Волыни, и вела борьбу против советских войск.

*организация признана в России экстремистской и запрещена.

** организация признана экстремистской и запрещена территории России.