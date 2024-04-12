Фаевская: в Подмосковье оценили влияние миграции на социальные процессы

Московский регион всегда был лидером по абсолютным значениям миграционного прироста, сообщила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская.

«Трагедия в концертном зале „Крокус Сити холл“ обнажила проблемы миграции. Мы провели правовой мониторинг по оценке влияния миграционный ситуации на социальные процессы в Подмосковье. Его целью был анализ достаточности правового регулирования в этой сфере, определения положительных и отрицательных факторов миграции в Московской области. Хочу отметить, что Московский регион всегда являлся лидером по абсолютным значениям миграционного прироста», — сказала Фаевская в ходе заседания Мособлдумы.

Она добавила, что миграция приводит к повышению нагрузки на социальную сферу региона. В ходе анализа целей приезда мигрантов выяснили, что 97% случаев — это трудоустройство.

«Отдельно рассмотрели уровень преступности. Доля совершенных мигрантами на территории России преступлений в 22-м году не превышал 4%, но, однако, треть из них была совершена именно на территории Москвы и Московской области. Также хочу отметить, что субъекты Российской Федерации могут регулировать масштабы привлечения иностранной рабочей силы. Для этого есть все механизмы», — подчеркнула омбудсмен.

Фаевская в качестве примера назвала введение запрета на работу иностранных граждан в ряде отраслей экономики, принятие решения о привлечении стоимости или приостановлении выдаче патентов.

«Миграционные процессы можно и нужно регулировать. Любой перекос в этой сфере расценивается либо как нарушение прав коренного населения, либо мигрантов», — заключила она.