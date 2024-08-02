Фаевская: проводится конкурс СМИ на лучшее освещение проблем защиты прав человека

До 1 ноября 2024 года принимаются заявки на участие в конкурсе уполномоченного по правам человека в Московской области на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

К участию в конкурсе приглашают журналистов, которые освещают события на правозащитную тему.

«Вы не только поднимаете важные вопросы наших жителей, но и помогаете их решать, вносите свой вклад в защиту прав человека. В том числе благодаря вашей работе мы узнаем о людях, которым нужна наша помощь», — сказала Ирина Фаевская.

Конкурс проводится в трех номинациях:

«Правовое просвещение»: материалы о соблюдении конституционных прав и свобод человека, а также правозащитной деятельности.

«Профессия — правозащитник»: материалы о журналистских расследованиях, нарушении прав и свобод граждан, и помощи в их решении.

«Лучший правовой блог»: материалы об актуальных изменениях законодательства о мерах государственной поддержки граждан.

К участию допускаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Материалы принимаются не позднее 1 ноября 2024 года на адрес электронной почты: upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в следующих форматах: PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки.

Ознакомиться с положением о конкурсе, а также скачать конкурсные заявки можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.