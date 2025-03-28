Фаевская провела в Подмосковье заседание совета партпроекта «Старшее поколение»

Омбудсмен Подмосковья и координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Московской области Ирина Фаевская провела расширенное заседание общественного совета проекта. В мероприятии приняли участие руководители направлений проекта, координаторы из отделений партии «Единая Россия» в муниципальных образованиях, а также партнеры проекта, включая представителей Минсоцразвития Московской области и подведомственных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Всем нам, кто искренне заинтересован в успешной реализации проекта «Старшее поколение», следует приложить дополнительные усилия и активно работать над тем, чтобы достичь лучших результатов в организации и проведении мероприятий региональной программы «Активное долголетие». Это позволит не только повысить качество предоставляемых услуг, но и значительно улучшить жизнь наших пожилых граждан», — обратилась Ирина Фаевская к участникам заседания.

Во время встречи были определены направления работы на 2025 год. Участники заседания отметили важность достижения новых показателей, утвержденных региональной программой «Активное долголетие» на 2025–2030 годы (распоряжение Правительства Московской области от 31.01.2025 № 43-РП).

Заместитель директора ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» Надежда Ускова предложила ввести конкретные критерии для оценки эффективности проекта «Активное долголетие» в Московской области.

Также участники ознакомились с итоговым отчетом регионального координатора партийного проекта «Старшее поколение» и обсудили ряд проблемных вопросов. Среди них были: нехватка или отсутствие помещений для занятий в клубах «Активное долголетие» в муниципальных образованиях, трудности с доступностью общественного транспорта для посещения этих клубов, вопросы «Социальной газификации» жилых помещений для пожилых людей, включая одиноко проживающих, а также отсутствие индексации некоторых выплат и пособий. Участники также рассмотрели возможные пути решения этих проблем.

Проект «Старшее поколение» разработан партией «Единая Россия» в целях содействия повышению качества жизни и благополучия граждан старшего возраста, создания условий для активного здорового долголетия.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.