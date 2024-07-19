Фаевская провела личный прием граждан в Подольске

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совместно с представителями министерства социального развития Московской области посетила ПВР, расположенного на базе муниципального детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта» в Подольске, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Здесь проживают 118 человек, из них 40 детей, все они граждане из разных областей Украины.

В ходе визита подмосковный омбудсмен пообщалась с проживающими и провела личный прием граждан.

«Мы убедились, что здесь созданы благоприятные условия пребывания. Отдельно хочется отметить хорошее питание. Люди поделились с нами своими впечатлениями, в целом они довольны условиями проживания, но есть вопросы, требующие дополнительного рассмотрения со стороны федеральных и местных органов исполнительной власти. Например, острой для большинства граждан является проблема транспортной доступности. Также мы приняли заявления по вопросам получения детьми дополнительного образования, смены пункта временного содержания на другой регион по состоянию здоровья, по ряду других вопросов, проконсультировали людей по вопросам миграционного и жилищного законодательства, социального обеспечения, — сказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что все обращения приняты в работу.

В завершение встречи дети получили сладкие подарки от омбудсмена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.