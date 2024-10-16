Фаевская помогла восстановить школьнице из Сергиева Посада право на образование

К омбудсмену Подмосковья обратилась жительница Сергиева Посада с просьбой помочь решить вопрос перевода ее внучки на домашнее обучение по состоянию здоровья. Администрация школы отказала в переводе на домашнюю форму обучения школьницы. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Девочка учится в 10 классе и по состоянию здоровья не может посещать уроки в школе, а в переводе на домашнее обучение ей было отказано. Поэтому для того, чтобы разобраться в ситуации, я обратилась в администрацию Сергиево-Посадского городского округа. В ситуации оперативно разобрались, девочку перевели на обучение на дому», — сказала Ирина Фаевская.

Обратиться к Уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8 (498) 602-32-20, написать на почту: upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.