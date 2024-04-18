Фаевская подписала соглашение с комитетом семей воинов Отечества Подмосковья

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская и руководитель комитета семей воинов Отечества Московской области Марина Мигунова договорились о дальнейшей совместной работе по вопросам помощи участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Сегодня на встрече мы с Мариной Анатольевной (Мигуновой — ред.) пришли к согласию о необходимости создания специального пансионата для участников СВО. Например, когда военнослужащие возвращаются домой после тяжелого ранения, многие из них не могут самостоятельно себя обслуживать. Среди таких людей могут быть одинокие люди, а им также нужны особый уход и забота. Мы должны учитывать это», — отметила Ирина Фаевская.

В рамках соглашения предусмотрен обмен информацией о нарушениях прав граждан, оказание помощи и поддержки военнослужащим и ветеранам боевых действий и членам их семей, правовое просвещение участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.