Фаевская открыла конференцию «Цифровое право: мировой опыт и лучшие практики»

В аппарате Уполномоченного по правам человека Московской области прошла конференция «Цифровое право: мировой опыт и лучшие практики». В конференции приняли участие студенты Российской таможенной академии, Высшей школы экономики и МГИМО МИД России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.

«Сегодня мы собрались для обсуждения очень актуальной темы. Основная идея цифрового правосудия — это использование информационных технологий, которые позволят участникам судебного процесса и суду взаимодействовать друг с другом в киберпространстве. Благодарю всех участников конференции за неподдельный интерес к этой теме и желаю всем успешной работы и плодотворной дискуссии», — обратилась к участникам конференции Ирина Фаевская.

Модератором мероприятия выступил Советник Уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Камолов.

«В нашем годовом цикле научно-просветительских конференций тема цифрового правосудия оказалась, пожалуй, самой сложной и самой интересной. Очевидно, что научную работу в этом направлении необходимо продолжить. Требуется постоянно убеждаться, что права человека в условиях цифровой трансформации надежно защищены», — отметил Камолов.

С докладом о применении технологий искусственного интеллекта в судебной системе Скандинавии выступила студентка 2 курса Международно-правового факультета МГИМО МИД России Вера Гудилина.

«На конференции были раскрыты действительно важные вопросы, касающиеся цифрового права, я узнала много нового, тема заинтересовала меня еще больше. Обязательно буду принимать участие в подобных мероприятиях Молодежного Совета», — поделилась впечатлениями студентка Российской таможенной академии Валерия Кайгородова.

Мероприятие организовано совместно с Молодежным советом при Уполномоченном по правам человека в Московской области .

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.