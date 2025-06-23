Фаевская организовала правовой квест для детей в подмосковном лагере «Литвиново»

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская организовала квест, посвященный правам человека, в детском оздоровительном лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. В мероприятии приняли участие 200 детей из Подмосковья. Квест помогали проводить члены Молодежного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Очень важно, чтобы дети понимали свои права и свои обязанности, поэтому уже по традиции каждое лето мы проводим правовой квест. Мы посетили площадки квеста, в этом году их 20, и наблюдали за тем, как ребята проходят станции — это было очень увлекательно. Ребята активно проходили задания. Были и спортивные фрагменты, и логические задачи. Детям это интересно, чему мы очень рады», — сказала Ирина Фаевская.

Омбудсмен отметила, что в «Литвиново» отдыхают дети участников специальной военной операции.

«Директор с большой заботой относится к каждому ребенку. Дети довольны условиями и качеством питания. Они дружно утверждают, что им все нравится», — добавила Ирина Фаевская.

По словам руководителя филиала оздоровительного комплекса «Литвиново» Евгения Черникова, в детском лагере ежедневно проходят досуговые мероприятия для детей.

«Мы сотрудничаем с разными театрами, к нам приезжают очень много организаций, которые проводят мероприятия. Квест по правам человека у нас проводится уже не первый год и пользуется успехом у ребят. Дети знакомятся с основами правоведения. Это не просто развлекательное мероприятие, оно включает в себя образовательный компонент, благодаря которому дети получают много новой информации», — сказал Евгений Черников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.