Фаевская и Московский межрегиональный транспортный прокурор Крук начали сотрудничество

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и Московский межрегиональный транспортный прокурор Геннадий Крук подписали первое соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились обмениваться информацией о нарушениях прав граждан, что поможет оперативно реагировать на возникающие проблемы. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В соглашении прописаны меры для восстановления нарушенных прав граждан. Это не только оказание юридической помощи, но и организация совместных мероприятий, которые помогут повысить правовую грамотность населения.

«Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит более эффективно и оперативно защищать права человека в сфере транспортных услуг», — сказала Ирина Фаевская.

Если ваши права нарушаются, вы можете направить жалобу или обращение Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.